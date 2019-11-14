На Урале целую ночь чистили от снега федеральные трассы

Как сообщили в АО «УралАвтодор», в ночь со среды на четверг на автодорогах федерального значения «Урал» и «Иртыш» (от границ республики Башкортостан до границ республики Казахстан) работало 83 единицы снегоуборочной спецтехники. «На трассе М-5 было задействовано 26 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов МТЗ, восемь погрузчиков и четыре грейдера, а на Р-254 – 17 комбинированных дорожных машин, семь тракторов МТЗ, семь погрузчиков и два грейдера»,— пояснили в «УралАвтодоре».

В компании пояснили, что не только очищали автодорогу от снежного наката, но и занимались обработкой проезжей части противогололедными материалами. «Дорожные службы продолжают вести круглосуточное патрулирование. При необходимости на автодороги выйдет дополнительная техника»,— заключили в компании, призвав всех, кто оказался на трассе «в затруднительном положении», звонить диспетчерам «УралАвтодора».