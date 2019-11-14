Аэропорт «Кольцово» соединят с деревней Универсиады наземным метро К 2023 году будет построено 10 километров железнодорожного пути

В новую редакцию Генплана Екатеринбурга будет внесена железнодорожная линия от аэропорта «Кольцово» до деревни Универсиады, которую планируют построить к летним студенческим играм в 2023 году. Об этом сообщил заместитель главы города Алексей Бубнов. «Сейчас работаем

с руководством СвЖД. Это будет наземное метро. Однако нужно решить вопрос по частоте поездок»,— пояснил господин Бубнов. По его словам, протяженность железнодорожного сообщения составит 10 км. Разработка проекта завершится к концу 2020 года, строительство - к 2023 году.

Напомним, в июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. На играх планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады на 11 тыс. мест предполагается возвести в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный. Всего для проведения Универсиады-2023 планируется направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. поступят из федерального бюджета, 12 млрд руб. — частные инвестиции.

Анастасия Реутова