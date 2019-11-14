В 26 многоквартирных домах Екатеринбурга остыли батареи

В Екатеринбурге жители 26 домов остались без тепла и горячей воды. Речь идет о домах на улицах Луганской, Машинной, Онежской, Белинского, Саввы Белых и в переулках Переходном, Мордвинском, Бригадиров. Как рассказали «Ъ-Урал» в Екатеринбургской теплосетевой компании, терпеть неудобства горожанам придется до вечера 14 ноября.

Теплоснабжение домов было приостановлено для проведения ремонтных работ на ветхой теплосети по улице Луганской. «Наши специалисты постоянно контролируют состояние систем и если возникает необходимость – проводят ремонт потенциально аварийных участков. Это помогает избежать крупных аварий. Сейчас там ремонтируют изношенный участок трубопровода диаметром 400 мм и длинной 20 метров»,— рассказали в пресс-службе ЕТК.

На месте работают 16 специалистов и восемь единиц спецтехники. Все работы обещают завершить до 18:00.