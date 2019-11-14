Суд восстановил на работе свиновода комплекса «Уральский», которого уволили после травмы

Свердловский облсуд оставил в силе решение Богдановичского горсуда, восстановившего на работе сотрудника АО «Свинокомплекс «Уральский»» Наталью Степанову. Согласно материалам спора, она работала оператором свиноводческих комплексов и механизированных ферм, но получив в прошлом году производственную травму, была уволена.

Основанием для увольнения свиновода стало мнение работодателя, что госпожа Степанова не сможет справляться со своими обязанностями, хотя в заключении медиков было указано, что она может исполнять свой рабочий долг с уменьшением объема работы на 1/10. В итоге свиноводу предложили нижестоящие должности и после того, как она отказалась, ее уволили с выплатой двухнедельного заработка.

В итоге госпожа Степанова обратилась в суд с требованием восстановить ее на службе и выплатить деньги за вынужденные прогулы – порядка 50 тыс. руб., что в итоге и утвердил горсуд. В апелляционной инстанции суд лишь пересчитал ей сумму вынужденных прогулов до 32 тыс. руб., однако оставил в силе решение о восстановлении на работе.