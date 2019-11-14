Прокуратура проверит причины травмирования работника ЕВРАЗ НТМК

Прокуроры Тагилстроевского района Нижнего Тагила начали проверку по факту несчастного случая с работником АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». Согласно данным надзорного ведомства, инцидент произошел 8 ноября в рельсобалочном цеху.

При выполнении работ по рихтовке ролика входного рольганга линии неразрушающего контроля, оператор поста управления подал рельс с целью проверки правильности регулировки ролика и рельс, торцом ударив сласаря-ремонтника в область головы. В результате пострадавший получил закрытый перелом правового мыщелка затылочной кости со смещением.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии»,— пояснили в надзорном ведомстве.