Курорт «Роза Хутор» обвиняет «Красную поляну» в нарушении закона о рекламе

ООО «Роза Хутор» подало заявление в Федеральную антимонопольную службу заявление с просьбой привлечь к ответственности НАО «Красная Поляна» за возможное нарушение закона о рекламе. Как сообщает «Интерфакс», поводом для обращения стала масштабная рекламная кампания горнолыжного курорта «Красная поляна» (бывший курорт «Горки Город») по привлечению отдыхающих к услугам бронирования отелей и ски-пасов.

Красная поляна – это населенный пункт в горной местности Адлерского района Краснодарского края. В настоящее время там действует три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» (экс-«Горки Город») и «Газпром». НАО «Красная Поляна», по мнению представителей «Розы Хутора», использует в своей рекламе название населенного пункта, где помимо одноименного курорта есть и другие, тем самым эксплуатируя географическое название региона и «вводя в заблуждение гостей всего горного кластера Сочи, что носит характер недобросовестной конкуренции».

В свою очередь, представители курорта «Красная Поляна» рассказали порталу «Интерфакс-Туризм», что название курорта зарегистрировано в Роспатенте как товарный знак. «При этом сами слова Красная Поляна — это неохраняемые элементы, которые могут использоваться любым лицом», — подчеркнули в пресс-службе курорта.

Василий Хитрых