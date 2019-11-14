«Уральские авиалинии» оштрафовали из-за жары в самолете

Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 20 тыс. руб. из-за слишком высокой температуры на борту, следовавшего по маршруту Венеция-Москва в июне этого года. На жару в самолете в прокуратуру пожаловался один из пассажиров.

«Авиакомпанией в период задержки рейса 15 июня 2019 допущено превышение показателей температуры воздуха в салоне воздушного судна. При норме 25 градусов температура воздуха на борту составила 29 градусов», — говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека области привлекло авиакомпанию к административной ответственности по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) и наложило штраф 20 тыс. руб.