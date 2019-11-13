13 ноября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

ТАСС: задержан глава палаты адвокатов Оренбургской области

В Оренбурге задержали руководителя палаты адвокатов региона Валерия Бодашко, который подозревается в торговле адвокатским статусом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, следственное управление СКР по региону на основании материалов ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

В октябре оренбургские силовики задержали двух правозащитников, подозреваемых в продаже статуса адвоката. Бывший руководитель аппарата палаты адвокатов региона Мария Малютина находится под стражей.

Андрей Сазонов, Самара


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя