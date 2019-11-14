Papa John's не уберег «дочку»

В Челябинске закрылась единственная пиццерия Papa John's, проработавшая год по франшизе известной американской сети. Владельцем является предпринимательница из Омска Анна Сидорова. Ее представители сообщили о прекращении работы пиццерии в соцсетях, но предположили, что сеть в город еще вернется. Эксперты считают, что неудача Papa John's в Челябинске — частное явление, не связанное с форматом заведения.



В центре Челябинска закрылось единственное заведение американской сети пиццерий Papa John's. Об этом владельцы бизнеса сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, наш ресторан закрывается. Мы были рады провести все это время с вами. Вы мотивировали нас быть лучше»,— написали администраторы группы. При этом в сообщении сказано, что сеть в город «еще вернется». В комментариях к публикации клиенты предположили, что причиной закрытия стала низкая популярность пиццерии из-за слишком высоких цен.

В головном офисе Papa John's не смогли оперативно прокомментировать информацию о закрытии челябинского ресторана и рассказать о причинах ухода с рынка. Телефон заведения не отвечает.

Пиццерия Papa John's работала по франшизе на проспекте Ленина в Челябинске в течение года. Она располагалась в двухэтажном здании рядом с Агроинженерным университетом; ранее там долгое время работала пиццерия Lucky smile. Помещение вмещало до 60 человек, работала доставка. Сообщалось, что в Челябинске в течение 2019 года будут открыты еще две-три точки Papa John's, но планы не были реализованы. Франшиза сети предусматривает паушальный взнос в $25 тыс. (1,6 млн руб. по курсу ЦБ на 13 ноября) и роялти в 4% от выручки ресторана за один месяц в течение первого года, сказано на сайте сети.

Владельцем заведения является ООО «Пи Джей Челябинск», зарегистрированное в Омске. Директор Анна Сидорова, согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», также управляет ресторанами Papa John's в Омске, Перми и Ростове-на-Дону. В сентябре челябинский ресторан получил судебный иск от партнера с требованием погасить долг по договору подряда на сумму 168,5 тыс. руб., также в суд обратился «УСТЭК-Челябинск» из-за долга за отопление более 47 тыс. руб.

По подсчетам агентства «Infoline-Аналитика», под брендом Papa John's в России и СНГ работают свыше 200 ресторанов. Компания занимает второе место в стране по размерам сети после «Додо Пиццы» (более 400 точек продаж). Papa John's — американская сеть пиццерий, она входит в тройку мировых лидеров по производству и доставке пиццы. В 43 странах мира работает более 5 тыс. ресторанов Papa John’s. Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, неудача формата в Челябинске — частное явление и не распространяется на другие рестораны сети.

«Пиццерия не смогла выйти на плановые показатели продаж и оставалась убыточной, так как конкуренция на рынке пиццерий в 2018–2019 годах значительно усилилась в связи с масштабным ростом рынка доставки и открытием так называемых dark kitchen, которые не имеют зала для посетителей и работают исключительно по онлайн-заказам, а также агрессивным ростом лидера рынка компании “Додо пицца”»,— говорит господин Бурмистров.





Партнер консалтингового направления компании «Вальтер констракшн» Анастасия Владимирова соглашается, что пиццерия Papa John's в Челябинске закрылась из-за высокой конкуренции и сравнительно высоких цен. «Помимо крупнейших франшиз, таких как “Додо Пицца” и Domino's на локальном рынке действует большое количество предприятий, предлагающих продукцию не менее высокого качества, но по более привлекательным ценам. Нужно понимать, что даже при равной себестоимости производства пиццы, в ее цену сетевыми предприятиями закладываются расходы на обслуживание франшизы, поэтому средний чек в таких заведениях обычно на 8–15% выше, чем у конкурентов, развивающих собственную марку»,— говорит госпожа Владимирова.

Карина Кальярова