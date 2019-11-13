Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления о создании ОЭЗ «Алма» в Татарстане

Министерство экономического развития России подготовило проект постановления о создании новой ОЭЗ «Алма» на территории Татарстана. Документ появился на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, что проект планировки особой экономической зоны правительство Татарстана утвердило в сентябре 2019 года. Согласно документу, ОЭЗ будет находиться на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов. Ее строительство стартует в 2020 году. Стратегическим инвестором проекта выступает компания «Татнефть». Как заявлял глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев, новая ОЭЗ «Алма» позволит к 2025 году привлечь 67,9 млрд руб. в экономику республики и создать свыше 1,4 тыс. рабочих мест.

В данный момент проект постановления о создании ОЭЗ направлен на антикоррупционную экспертизу, которая закончится 19 ноября. Кроме того, стартовали общественные слушания проекта. Они продлятся до 27 ноября.

"Ъ-Казань"