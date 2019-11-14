Бывшего судью объявили в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск экс-судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова. Его подозревают в развращении в 2009–2015 годах двух девочек, не достигших 16-летия, а также в вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественные действия. Заявление на судью в отставке написал его сводный брат, заявивший о том, что Сергей Югов развращал его дочерей. Уголовное дело возбудили в 2018 году с разрешения коллегии судей Челябинской области, которое было утверждено Высшей квалификационной коллегией судей РФ. По мнению юристов, скорее всего, подозреваемого не удастся наказать за развратные действия, поскольку сроки давности по этой статье истекли.



Следственный комитет РФ объявил в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развращении несовершеннолетних девочек. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регионального управления СК России.

Уголовное дело 44-летнего судьи в отставке находится в производстве четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК РФ и расследуется по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.135 («Развратные действия»), и ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

«Органами следствия Сергей Югов подозревается в совершении в 2009–2015 годах на территории Коркино развратных действий в отношении двоих не достигших 16-летнего возраста девочек, а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий. Место нахождения подозреваемого неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск»,— говорится в сообщении.

Сергей Югов ушел в отставку в декабре 2017 года. В апреле 2018 года квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении экс-судьи. За месяц до этого челябинский «31-й канал» опубликовал видеообращение сводного брата Сергея Югова к уполномоченному по правам ребенка в России, в котором он обвинил судью в развращении своих дочерей. По словам мужчины, дядя поил старшую племянницу вином (на момент обращения ей было 20 лет), показывал порнографические фильмы и склонял к действиям сексуального характера. Коркинец говорил, что обращался с жалобой на Сергея Югова к руководству областного суда еще в 2016 году с просьбой расследовать дело и привлечь его к ответственности, но это не принесло результата. После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила главу СК РФ проверить заявления сводного брата судьи.

Сергей Югов пытался обжаловать решение ККС Челябинской области в Высшей квалификационной коллегии судей. Из-за постоянных неявок экс-судьи и его представителя рассмотрение заявления растянулось на полгода. В результате в ноябре 2018 года ВККС оставила жалобу господина Югова без удовлетворения.

По мнению экспертов, наказать судью в отставке за развращение девочек, даже если его найдут, уже не получится.

«Не зная всех обстоятельств дела, чисто теоретически можно предположить, что в части ст.135 УК РФ сроки давности уже истекли: вмененные составы являются преступлениями небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ним составляет два года. Учитывая, что СКР говорит о преступлениях, совершенных до 2015 года включительно, возможно, срок давности не истек в части деяний, охватываемых ч.1 ст.151 УК РФ. Это преступление средней тяжести, по которому соответствующий срок составляет шесть лет. Скорее всего, эту статью ему вменяют, поскольку понимают, что привлечь к ответственности за развратные действия уже не удастся»,— говорит кандидат юридических наук, доцент Уральского государственного юридического университета Евгений Витман.

Юлия Гарипова