Пермский перевозчик перенес дату ухода с маршрутов

Глава департамента транспорта Анатолий Путин сегодня сообщил ProPerm.Ru, что перевозчики, уведомившие мэрию Перми о расторжении договоров с 1 декабря, отозвали свои заявления.

«Мы смогли до них донести: во-первых, пострадают жители; во-вторых, мы, конечно, найдем транспорт на замену, но это проблема. В-третьих, перевозчик теряет водителей, кадры. И он теряет возможность подготовки к аукциону и участия в нем»,— пояснил начальник департамента изданию.

Напомним, в октябре с заявлениями о расторжении с 1 декабря договоров обратились перевозчики ООО «Мега-Групп» (маршруты №8, 15, 20, 64, 65 и 80, принадлежит Сергею Караеву ). Это примерно 80 единиц техники. Если они прекратят работать, то на закамском направлении останется только маршрут №60, который обслуживает МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ). Причина — низкий тариф. Следом уведомил об уходе мэрию другой перевозчик — ООО «Дизель» (входит в автоальянс бизнесмена Олега Боровика), работающий по маршруту №18. Он собирался прекратить работу с 9 декабря.

Гендиректор ООО «Мега-Групп» Валерий Ротманов до завтрашнего дня отказался комментировать заявление начальника департамента транспорта. По данным "Ъ-Прикамье", завтра представители компании встречаются с краевыми властями.

Владелец ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов сообщил, что компания решила перенести срок расторжения договора. Новую дату он не уточнил. По информации "Ъ-Прикамье", речь теперь идет о 1 января 2020 года.