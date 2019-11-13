В Казани число покупателей китайских товаров 11 ноября выросло в десять раз

Число покупателей китайских товаров из Казани 11 ноября увеличилось в десять раз по сравнению с обычными днями. Каждый из них в среднем оплатил два заказа. Чаще всего жители покупали электронику, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, товары для дома и спорта. Это следует из исследования, которое провели аналитики «Яндекс.Кассы».

При этом число оплаченных казанцами заказов товаров в китайских интернет-магазинах выросло в семь раз по сравнению с другими днями. Средний чек здесь составил 1,4 тыс. руб., что в два раза обычных показателей. Столица Татарстана заняла по этому показателю пятое место среди российских городов. Лидером стал Челябинск с чеком в 1,5 тыс. руб. В пятерку также попали Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва.

Чек казанских покупателей в российских интернет-магазинах 11 ноября в среднем составил 3,7 тыс. руб., в обычные дни он равен 2,8 тыс. руб.

"Ъ-Казань"