В Татарстане по новой программе поддержки бизнеса выделят субсидии на 51 млн рублей

В Татарстане по новой программе поддержки малого и среднего бизнеса субсидии на сумму свыше 51 млн руб. получат 19 предпринимателей, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Напомним, что программа была запущена 3 октября 2019 года. Она предполагает 100%-ное субсидирование выплаты процентов по кредитам для представителей малого и среднего бизнеса. При этом кредит бизнесмены будут платить сами. Один человек может рассчитывать максимум на 10 млн руб. в год.

Прием заявок на субсидии министерство продлило с 15 до 29 ноября.

"Ъ-Казань"