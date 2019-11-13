Учителям 43 школ в Казани задержали заработную плату в сентябре

В сентябре 2019 года 3,4 тыс. работников 43 школ Казани своевременно не получили зарплату. Нарушения законодательства выявила в ходе проверки прокуратура города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, заработную плату педагогам в Казани выдают два раза в месяц: 25-го числа текущего и 10-го числа следующего за расчетным месяцем. Данные сроки были установлены исполкомом города. В связи с несвоевременной выплатой зарплаты учителям школ в адрес исполняющего обязанности главы управления образования Казани было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, уточнили в прокуратуре.

"Ъ-Казань"