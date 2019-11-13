«Девелопмент-Юг» построит в микрорайоне Ива школу с бассейном, спортзалом и детским садом

Думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории установил на участке в жилом районе Ива-1 зону для размещения образовательных учреждений. Как стало известно корреспонденту «Ъ-Прикамье» с заседания комитета, установление зоны необходимо компании «Ива-Девелопмент» (входит в краснодарский холдинг «Девелопмент-Юг») для строительства на Иве школы с бассейном, спортзалом и детским садом.

Заявку в мэрию об установлении на участке микрорайона Ива зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений подала компания «Ива-Девелопмент». Девелопер застраивает микрорайон Ива, компания уже ввела в эксплуатацию один детский сад в микрорайоне. Школу и детский сад с другими образовательными объектами компания возведет на земельном участке площадью 41,9 тыс. кв. м, ограниченном улицами Топазная, Сапфирная, Еланская.

По словам замглавы администрации Перми Ольги Немировой, документацию по планировке территории мэрия утвердила в июне 2019 года. В документацию внесены изменения, предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы. Согласно проекту планировки, на участке площадью 41,9 тыс. кв. м «Ива-Девелопмент» построит школу на 1626 мест с размещением в ней учреждения дополнительного образования на 163 места. Также на участке построят многофункциональный досуговый центр площадью 2,15 тыс. кв. м, спортзал площадью 1,6 тыс. кв. м и плавательный бассейн с зеркалом воды на 625 кв. м. Кроме того, на участке площадью 14 тыс. кв. м предусмотрено возведение детского сада на 350 мест.

Депутат Александр Филиппов поинтересовался, когда девелопер построит перечисленные объекты. Ольга Немирова отвечала, что срок исполнения соответствующего соглашения с застройщиком истекает 30 июня 2021 года, информация о сроках введения в эксплуатацию школы и детсада ей неизвестна. Господин Филиппов остался недоволен ответом. Депутаты отметили, что в декабре во время выездного комитетского заседания на Иве они сами смогут проверить ход реализации проекта.