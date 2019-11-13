Рустам Минниханов поручил изучить ситуацию с закрытием малых предприятий в Татарстане

В Татарстане 35% созданных в 2016 году малых предприятий на сегодняшний уже прекратили работу, не просуществовав и трех лет. В связи с этим президент Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить ситуацию и проанализировать данные цифры. Об этом он заявил на заседании кабмина республики, сообщает пресс-служба главы региона.

По его словам, здесь следует обратить внимание на опыт других регионов, где активно идет работа в этом направлении. «Надо изучать их практики, брать их на вооружение»,— сказал господин Минниханов.

Также президент Татарстана добавил, что нужно работать над снижением административных барьеров для представителей малого и среднего бизнеса. В частности, он предложил внимательно подходить к работе по созданию промышленных парков в районах республики. Кроме того, по его мнению, в настоящее время важным вопросом является помощь жителям Татарстана в легализации доходов, что также имеет отношение и к малому бизнесу.

"Ъ-Казань"