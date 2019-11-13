Полпред в УрФО: местные власти не умеют вести диалог с жителями Николай Цуканов подчеркнул, что люди уверены в деградации власти

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов раскритиковал 131 федеральный закон о местном самоуправлении. «За последние 5-7 лет внесено более сотни поправок. Закон стал похож на лоскутное одеяло, которое не в полной мере отражает запросы жителей муниципалитетов», — сообщил господин Цуканов.

Он обратил внимание на неумение местных властей вести диалог с жителями, отсутствие финансирования малых городов и отток населения. «Население говорит, что власть деградировала, кадровый потенциал находится не на высоком уровне. Мы понимаем, что проблема в сфере межбюджетных отношений»,— заявил полпред. Он предложил перенять опыт Курганской области в преобразовании муниципальных районов в муниципальные округа. По словам господина Цуканова, это позволит сформировать систему управления, устранить конфликты на местном уровне. «Однако это не должно превращаться в кампанию, а должно иметь экономическую целесообразность и опираться на мнения жителей», — добавил Николай Цуканов.

Анастасия Реутова