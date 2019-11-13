Обвиняемый в нападении на полицейского житель Казани предстанет перед судом

В Казани перед судом предстанет 35-летний Антон Счус, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти и в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану. Против него возбуждены уголовные дела по ст. 318 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, соответственно.

По данным следствия, в 2019 году в Казани обвиняемый договорился с неизвестным о совместном сбыте наркотиков бесконтактным способом. 30 июля он получил информацию о тайнике на улице Возрождения, где находились 107,9 г мефедрона и не менее 7,6 г гашиша. Затем господин Счус взял наркотические вещества и ездил с ними по городу на арендованной машине. Сотрудники полиции потребовали от него остановиться, но тот скрылся. За ним образовалась погоня, во время которой машина обвиняемого столкнулась с другим автомобилем. В результате он был задержан правоохранителями. Однако, злоумышленник вырвался, ударил одного из полицейских кулаком, повалил его на землю, отобрал аэрозольный баллон с перцовой жидкостью и распылил тому в лицо. Но в итоге правоохранители с ним справились и задержали, уточнили в ведомстве.

Вину задержанный признал частично. В данный момент он находится под стражей, говорится в сообщении СКР.

"Ъ-Казань"