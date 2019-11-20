Новикомбанк поддерживает технологии будущего

По итогам девяти месяцев 2019 года Новикомбанк предоставил около 305 млрд руб. кредитов высокотехнологичным предприятиям. В первую очередь речь идет о финансировании предприятий в периметре госкорпорации «Ростех», в том числе в целях реализации национальных проектов. Благодаря финансовой поддержке Новикомбанка «Ростех» сегодня успешно развивает инновации, активно внедряет технологии будущего, превращая новые разработки в успешное серийное производство в самых разных областях.

Новикомбанк — финансовая опора «Ростеха»

Новикомбанк значительно преуспел в наращивании финансирования инновационных проектов «Ростеха». Общий объем выдач за девять месяцев 2019 года составил 151 млрд руб. Совокупный кредитный портфель компаний госкорпорации за этот период вырос на 35% — до 219 млрд руб., что на 54% выше аналогичного показателя за 2018 год. Таким образом, Новикомбанк последовательно подтверждает свой статус — эффективного центра финансирования предприятий госкорпорации.

Сегодня «Ростех» — это более 800 предприятий различного профиля в сфере авиа- и вертолетостроения, высокоточного приборостроения, здравоохранения и других высокотехнологичных отраслей. Благодаря такому широкому охвату госкорпорация принимает непосредственное участие в выполнении практически всех национальных проектов. Именно поэтому «Ростех» поставил перед Новикомбанком задачу оказывать финансовую поддержку предприятиям на оптимальных условиях. «Работая с ними очень давно — Новикомбанку в конце октября исполнилось 26 лет,— мы знаем все потребности предприятий. Это позволяет нам нарабатывать лучшие практики и, естественно, использовать их для кредитования других предприятий. Таким образом, мы больше, чем классический банк. Мы не просто можем предоставить финансовые инструменты, мы умеем предлагать продукты, оптимальные в данных условиях и для данных конкретных задач, использовать все имеющиеся дополнительные возможности, включая меры господдержки»,— отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Диверсификация под контролем

Начиная с 2018 года Новикомбанк активно поддерживает программы диверсификации, над которыми сейчас работают предприятия «Ростеха». Госкорпорация поставила перед собой амбициозную цель — достичь 50-процентной доли гражданской продукции в выручке уже к 2025 году, и этот важный государственный проект осуществляется при непосредственной поддержке Новикомбанка.

За девять месяцев 2019 года количество проектов диверсификации с участием Новикомбанка выросло с 35 до почти 50. Объем предоставленного финансирования на эти цели достиг 155 млрд руб. Банк поддерживает программы по разработке и производству гражданских самолетов и вертолетов, строительству и поставке оборудования для перинатальных центров, электростанций, исполнение энергосервисных контрактов, развитие транспортной инфраструктуры, повышение комфортности городской среды, освоение производства высокотехнологичной гражданской продукции.

«Проект по диверсификации производства высокотехнологичных предприятий — в числе приоритетных сегодня, и роль Новикомбанка в этом процессе — одна из ключевых. Для эффективного исполнения поставленной государством задачи необходимо учесть огромное количество нюансов, подобрать оптимальный тип продукта, срок… Это действительно каждый раз нетривиальная задача, которую может решить только банк, имеющий глубокий и всесторонний опыт в этом направлении. Мы считаем, что значительное количество проектов, которые Новикомбанк уже поддержал, и те запросы от предприятий, которые мы сейчас рассматриваем, говорят о том, что клиенты полностью доверяют нашему опыту и знаниям, уверены в эффективности сотрудничества»,— указывает Елена Георгиева.

В Новикомбанк обращаются за привлечением финансирования, за поддержкой в организации новых производств, в реализации новых проектов в рамках наращивания гражданской продукции. «Особая сложность этих проектов заключается в том, что в большинстве своем — они долгосрочные, практически всегда — инвестиционные. Природа этих проектов такова, что окупаются они очень долго. Впрочем, ускорить технологический процесс просто невозможно — это значило бы рисковать результатом. Поэтому естественно, что разработки, НИОКРы, испытания занимают годы»,— подчеркивает Елена Георгиева.

Очевидно, что в этих проектах необходима поддержка институтов развития и использование широкого круга государственных программ поддержки. Важно, чтобы предприятие не просто могло получить кредит, а получало бы максимально выгодный продукт на самых привлекательных условиях.

«Например, мы можем предложить следующую схему клиенту: часть финансирования мы дадим вашему предприятию, часть — вашей кооперации, ведь они тоже участвуют в производственном цикле, они также нуждаются в финансировании. Часть предложим в виде организации финансирования, гарантийных инструментов. То есть мы думаем, как облегчить жизнь наших организаций и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности»,— объясняет Елена Георгиева.

Ключевое преимущество Новикомбанка — в доскональном понимании производственного цикла от и до — от формирования заказа, бюджета, кооперации и особенностей того или иного предприятия, которое участвует в исполнении контракта или в реализации какого-то проекта. Более того, благодаря многолетнему опыту работы в этой отрасли и знанию широкого круга контрагентов Новикомбанк может договариваться с ними о наилучших условиях, что в конечном счете гарантирует выгоду заемщику.

Главные проекты

Сегодня при активном участии Новикомбанка обретают жизнь самые важные для отечественной экономики проекты. В частности, банк финансирует производство знакового для нашей страны авиалайнера МС-21. Это среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации (головной исполнитель программы МС-21 — корпорация «Иркут»).

Сейчас три опытных образца МС-21 проходят летные испытания. «У нас очень хороший появляется самолет, конкурентоспособный, среднемагистральный — МС-21. Он явный конкурент "Боингу-737"»,— заявил в сентябре этого года президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума. Новикомбанк выступает организатором финансирования в размере $3,8 млрд для осуществления поставки 50 самолетов МС-21 компании «Аэрофлот». Проект реализует ООО «Авиакапитал-Сервис» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Новикомбанком также открыт кредитный лимит корпорации «Иркут» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) на сумму 5,5 млрд руб., в том числе для НИОКР и серийного производства авиалайнера МС-21–300.

Еще один перспективный проект — отечественный двигатель ПД-14, который Владимир Путин назвал «важнейшим событием в двигателестроении» и «огромным достижением наших двигателестроителей». ПД-14 — один из двух типов двигателей самолета МС-21. Его основная особенность — применение унифицированного газогенератора, позволяющего создать целое семейство авиационных двигателей.

Для выполнения государственных контрактов по сертификации ПД-14, разработанного в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21–300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных, Новикомбанк предоставил кредиты и банковские гарантии ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова» на общую сумму 1 млрд руб.

Банк поддерживает также государственную программу «Цифровая экономика», предоставляя кредитно-гарантийные продукты Национальному центру информатизации для исполнения госконтрактов. Частью этой масштабной программы является проект Минстроя России «Умный город», активное участие в котором принимает госкорпорация «Ростех». Банк, в свою очередь, обеспечил финансированием холдинги и предприятия «Ростеха», предоставив более 15 млрд руб. для разработки и внедрения информационных и «сквозных» цифровых технологий — промышленный интернет, беспроводная связь, большие данные.

Помимо цифровизации городской экономики банк помогает и проектам, направленным на обеспечение безопасности. В частности, Новикомбанк предоставил банковские гарантии концерну «Автоматика» для создания и внедрения опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», предназначенного для повышения уровня общественной защищенности.

Отдельного внимания заслуживают проекты в области здравоохранения, которые реализует холдинг «Швабе» с финансовым участием Новикомбанка. В частности, стоит упомянуть строительство онкологических центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также создание центра паллиативной медицинской помощи. Кроме того, Новикомбанк финансирует строительство центра по ранней диагностике онкологических заболеваний в Пензе. Напомним, что ранняя диагностика рака — один из ключевых индикаторов выполнения федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в нацпроект «Здравоохранение».

Еще одно приоритетное направление — поддержка развития перинатальных центров ради улучшения демографической ситуации в стране, снижения детской смертности и повышения доступности качественной медицинской помощи. Корпорация «Ростех» реализует масштабную часть программы по строительству и оснащению 15 перинатальных центров на всей территории нашей страны, а Новикомбанк предоставляет финансирование на эти цели.

Преодолевая сложности

Зачастую предприятия не могут получить господдержку из-за несовершенства существующих инструкций. «Мы со своей стороны хотим донести идею о том, что, хотя инвестиционный проект кажется более рискованным, чем контрактное кредитование, это важный проект государственного масштаба, и потому он не несет рисков дефолта. Именно поэтому банк не должен создавать повышенные резервы по таким кредитам. А что такое высокие резервы? Это нагрузка на капитал. В стандартной практике эту нагрузку банки закладывают в процентную ставку. А это путь к увеличению долговой нагрузки предприятий ОПК, которая сегодня и так непомерно высока»,— рассуждает Елена Георгиева.

Новикомбанк разработал и предложил ряд инициатив на обсуждение с участием Минпромторга, корпорации и Союза машиностроителей, которые сделают инструменты поддержки более эффективными. Суть вопроса в том, что российская промышленность — особая ниша, и ее поддержка должна осуществляться на особых условиях. В первую очередь это относится к нормам регулирования. «Это отнюдь не праздный вопрос, речь идет о поддержке действительно сложной отрасли, которая решает важнейшие государственные задачи»,— подчеркивает госпожа Георгиева.

Высокие оценки

Участие в комплексных проектах, требующих высоких трудозатрат, не мешает Новикомбанку показывать отличные результаты роста активов и ключевых финансовых показателей. За короткое время Новикомбанк поднялся в списке банков на 25-е место, перепрыгнув на 14 ступеней по объему активов. Активы увеличились почти на 30%, достигнув 468 млрд руб.

Благодаря высоким темпам роста кредитования Новикомбанк укрепил свои позиции в рейтинге банков с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям по итогам девяти месяцев 2019 года и вошел в тройку лидеров по динамике данного показателя. Размер кредитного портфеля банка на 1 октября достиг 311 млрд руб. и продемонстрировал рост на 28%.

Отмечая этот факт, рейтинговое агентство АКРА в октябре подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на уровне A(RU), прогноз по рейтингу определен как «стабильный». В своем отчете эксперты агентства отметили устойчивый бизнес-профиль банка, адекватную позицию по фондированию и ликвидности, а также хороший запас по нормативу достаточности капитала. «Чистая процентная маржа банка за период с 2016 по 2018 год соответствует показателю, характерному для сопоставимых финансовых институтов (3,6%). При этом среднее отношение операционных расходов к доходам за тот же период составило 31%, что говорит об эффективности основной операционной деятельности банка»,— отмечается в отчете АКРА.

Ольга Иванова