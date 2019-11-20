Чилийский срыв

В ноябре внимание мирового сообщества было приковано к торговой сделке между США и Китаем. В результате «серьезных и конструктивных» переговоров между представителями Пекина и Вашингтона удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения. Для подписания предварительного двустороннего договора выбрали Чили, где должен был состояться саммит АТЭС. «Думаю, что (соглашение.— "Деньги") будет подписано довольно легко»,— убеждал всех Дональд Трамп. Рынки ответили ростом американских индексов на 0,3%. Однако в планы глав государств вмешались обычные чилийцы, которые начали протесты из-за роста цен на проезд в общественном транспорте. В результате президент страны Себастьян Пиньера отказался принимать саммит. В таких условиях резко вырос спрос инвесторов на защитные активы, и более чем на 1% поднялась цена золота.

Вашингтон и Пекин продолжают искать площадку для встречи. «Новое место вскоре будет объявлено. Президент Си и президент Трамп поставят свои подписи!» — пообещал Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Рынки поверили обещаниям и не стали сокращать вложения в акции и уходить в золото. Однако такие настроения нельзя назвать устойчивыми, в отсутствие дальнейшего прогресса в переговорах может произойти коррекция.