Жителя Удмуртии доставили в Москву по обвинению в призыве к экстремизму в интернете

Ранее судимого Алексея Вересова доставили из Удмуртии в Следственный комитет РФ в Москве. Его задержали в связи с публикацией в интернете призывов к экстремисткой деятельности, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Московского горсуда, сообщает пресс-служба СКР.

Задержанному предъявили обвинение ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба ведомства. В ходе следственных действий Вересов признал вину в совершении преступления. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.