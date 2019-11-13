За дольщиков ООО «Петра-8» вступилась прокуратура

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирного дома ООО «Петра-8» при возведении жилого объекта на Пулковском шоссе. По результатам проверки было установлено, что подготовленные застройщиком документы содержат необоснованную обязанность дольщика по оплате стоимости восстановительных работ и штрафа в размере 20% за самовольную перепланировку помещения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В адрес генерального директора компании было внесено представление с требованием привести договоры в соответствие с законом об участии в долевом строительстве. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура потребовала устранить нарушения закона о долевом строительстве со стороны ООО «Группа компаний "Синергия"», которое нарушило права дольщиков при возведении многоквартирного жилого дома на Будапештской улице в Купчино.