Прокуратура потребовала от ГК «Синергия» устранить нарушения прав дольщиков

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований законодательства о долевом строительстве и защите прав потребителей в отношении ООО «Группа компаний "Синергия"». По итогам проверки было выявлено, что застройщик нарушил права дольщиков при возведении многоквартирного жилого дома на Будапештской улице, сообщили в надзорном ведомстве.

Речь, в частности, идет об условиях заключенных с физическими лицами договоров участия в долевом строительстве, касающихся правил уступки дольщикам прав требований, установленных сроков исполнения обязательств застройщика, а также порядка направления им в адрес клиентов уведомлений и сообщений, уточнили в прокуратуре.

В отношении компании было возбуждено два дела об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрение в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В адрес руководителя организации внесено представление.