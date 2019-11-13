В Татарстане создадут Центр цифровой трансформации республики

В Татарстане планируют создать государственное казенное учреждение «Центр цифровой трансформации РТ». Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации региона.

Согласно документу, предложение о создании нового госучреждения принадлежит министерству цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана. Основная цель деятельности центра будет связана «с цифровой трансформацией системы госуправления и оказанием госуслуг и муниципальных услуг с внедрением цифровых технологий и платформенных решений, обеспечивающих сквозную межотраслевую цифровизацию процессов с устойчивой информационной безопасностью и формированием клиентоориентированной технологической инфраструктуры Татарстана», говорится в постановлении.

Учредителем нового госучреждения выступает министерство цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана. В штат центра войдут 132 штатных работника. Финансовое обеспечение деятельности госучреждения будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

"Ъ-Казань"