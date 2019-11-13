Топ-менеджеры «ВИМ-Авиа» долетели до суда Их обвиняют в махинациях с кредитами и выводе валюты

Следственный комитет России (СКР) завершил уголовное дело бывшего гендиректора ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“» Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. По версии следствия, оба являлись участниками преступной схемы, созданной собственником авиакомпании Рашидом Мурсекаевым, в результате которой партнерам авиакомпании был причинен ущерб на сотни миллионов рублей.



Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции бывшим генеральному директору разорившейся в конце 2017 года авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой. В зависимости от роли каждого им инкриминируются ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Как сообщили в СКР, следствием установлено, что фактически компания «ВИМ-Авиа» под руководством Рашида Мурсекаева представляла собой «мошенническую схему в виде пирамиды». Ее руководители, говорится в уголовном деле, «тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации». В частности, говорят в СКР, участники преступной группы представили недостоверную бухгалтерскую отчетность в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), благодаря чему получили в этой финансовой организации кредит в размере 1,6 млрд руб. По данным следствия, возвращен он не был. По материалам дела, часть этой суммы — более $9 млн — по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники была переведена на счета аффилированной с господином Мурсекаевым компании, зарегистрированной в Ирландии.

«В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн руб. в виде заработной платы и дивидендов,— подчеркнули в СКР.— При этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 млрд руб.».

Согласно материалам дела, в 2015–2017 годах фигуранты, злоупотребив полномочиями, приобретали у подконтрольных господину Мурсекаеву номинальных компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. В результате, по данным СКР, компаниям-контрагентам авиакомпании был причинен ущерб на сумму более 890 млн руб. Потерпевшими по делу признаны 13 юридических лиц. Самой «ВИМ-Авиа» был причинен ущерб на сумму более 117 млн руб.

В ходе расследования был проведен ряд экономических экспертиз, результаты которых, утверждает СКР, «полностью подтверждают причастность обвиняемых к инкриминируемым им деяниям». Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении Рашида Мурсекаева и бывшего первого заместителя генерального директора — финансового директора Алевтины Калашниковой — находится в отдельном производстве, поскольку оба уехали за границу. Им заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты объявлены в международный розыск. В базе Интерпола данных на них найти не удалось.

Александр Александров