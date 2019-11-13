Суд приостановил рассмотрение жалобы пермского исследователя по спору вокруг памятника Татищеву

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по жалобе пермского автора и исследователя Бориса Эренбурга. Господин Эренбург и его представители обжалуют решение суда первой инстанции о взыскании с него 170 тыс. руб. в пользу московского скульптора Павла Чусовитина. Последний является одним из авторов памятника основателям Екатеринбурга де Геннину и Татищеву. Как рассказал Роман Ахметов из адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры», представляющий в процессе интересы Бориса Эренбурга, производство приостановлено до вынесения решения по иску наследников остальных авторов памятника основателям Екатеринбурга

С иском к господину Эренбургу в защиту интересов Павла Чусовитина обратилась ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства. По мнению УПРАВИС и Петра Чусовитина, господин Эренбург нарушил авторские права последнего, издав набор открыток «Екатеринбург. Классика и современность». На них было размещено изображение памятника, исключительные права на которые, по мнению истца, принадлежат господину Чусовитину. Ранее ассоциация вступила в судебные споры с несколькими компаниями и физлицами из Екатеринбурга. В свою очередь, наследники других авторов памятника обратились к господину Чусовитину со встречными исками. Господин Ахметов отметил, что апелляционный суд в первом заседании перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, а также привлек к участию в деле наследников других авторов. «Это может свидетельствовать о том, что при рассмотрении жалобы выводы первой инстанции будут оценены критически и пересмотрены», - считает Роман Ахметов