Трамваи не нашли спроса

В Челябинске не состоялись повторные торги по продаже имущественного комплекса обанкротившегося муниципального предприятия «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ») из-за отсутствия заявок. Начальная цена составила 1,7 млрд руб. В лот были включены недвижимость, контактные сети, трамвайные пути, все троллейбусы и трамваи, тяговые подстанции. В этом году конкурсный управляющий уже пытался продать имущество МУП за 1,9 млрд руб. Тогда тоже не нашлось желающих, при этом мэрия рассматривала вопрос об участии в торгах и выкупе комплекса, в том числе путем привлечения частных инвесторов. По мнению экспертов, привлечь инвестиции невозможно, пока город не сформирует четкий план развития общественного транспорта.



В Челябинске завершились повторные торги по продаже социально значимого имущества, принадлежащего МУП «Челябинской городской электрический транспорт» (в октябре 2017 года открыто конкурсное производство) на праве хозяйственного ведения. Они признаны несостоявшимися, так как не поступило ни одной заявки на участие. Информация об этом опубликована на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 11 ноября.

Торги в форме публичного предложения были объявлены 13 сентября. Начальная цена составила 1,7 млрд руб. В состав единого лота включено недвижимое имущество предприятия-банкрота, оборудование, контактные сети, трамвайные пути, тяговые подстанции, а также весь трамвайно-троллейбусный парк.

Это уже вторые торги по продаже имущества «ЧелябГЭТ», не состоявшиеся в этом году по причине отсутствия желающих его купить. Первые были объявлены в апреле. Начальная цена была выше — 1,9 млрд руб. Тогда руководство мэрии рассматривало вопрос по участию в торгах. Однако врио губернатора Алексей Текслер заявил о том, что деньги на выкуп имущества «ЧелябГЭТа» могут быть выделены только после того, как мэрия представит предложения по развитию электротранспорта. Подготовленный мэрией документ глава региона не одобрил.

Получить оперативный комментарий в администрации города по поводу повторной продажи имущества МУП не удалось. Ранее начальник управления транспорта Максим Кичеев говорил, что подвижный состав предприятия-банкрота может быть передан частным компаниям с привлечением механизмов «ВЭБ-Лизинга». А временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова в сентябре подтверждала, что правительство Челябинской области ведет переговоры с ВЭБ.РФ о финансировании отрасли общественного транспорта. По данным “Ъ”, Челябинск вошел в список пилотных городов, в которых ВЭБ.РФ собирается профинансировать обновление парка общественного транспорта. На старте в программу войдут десять городов с инвестициями в 340 млрд руб., но в дальнейшем она может быть распространена более чем на тысячу городов, что предварительно оценено в 2,1 трлн руб.

Эксперт в области организации общественного транспорта, член общественной палаты Челябинска Дмитрий Чудиновских считает, что главная причина несостоявшихся торгов в том, что в городе до сих пор отсутствует четкий план развития этой сферы.

«Вопросы банкротства и выкупа все-таки второстепенные, как только город определится с тем, как он будет эксплуатировать рельсовую систему и общественный транспорт в целом, как он будет его развивать в долгосрочной перспективе, так сразу появится ясное обоснование, что надо выкупить, а чем можно пожертвовать и оставить в банкротной массе. Необходимо комплексное решение, а для того, чтобы это решение принять, необходимо сформировать команду, это важный момент, который мешает городу и региону решать проблему общественного транспорта. Как только у нас появятся конкретные планы, и мы себе докажем, что этот вариант самый лучший, с этим можно идти в ВЭБ.РФ и к инвесторам»,— говорит эксперт. По его словам, частные инвесторы интересуются муниципальным челябинским транспортом с 2014 года, однако, как только дело доходит до конкретики, им становится неинтересно. Господин Чудиновских отмечает, что в отрасли все-таки происходят «определенные подвижки», хотя и медленные. Например, закуплены новые газомоторные автобусы, которые хорошо работают, электротранспорт ходит по расписанию, уволен заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. «Какое-то количество людей, способных управлять этой системой, решать локальные и глобальные задачи, оно есть. Мы просто должны этот нарождающийся костяк поддержать и укрепить, тогда будет результат. Но важна командность, сегодня все немного по отдельности, взаимодействия недостаточно»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова