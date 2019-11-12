«Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за 1 полугодие 2019 года. Размеры и срок выплат ранее были определены на внеочередном общего собрания акционеров. Общая сумма выплат составила более 162,5 млрд руб. Дивиденды получили держатели 99,98% акций компании.

Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы. Минкомсвязь и Роспечать предложили не облагать налогами до 30% нереализованной печатной продукции. Только в периодике это позволит сэкономить издателям более 1,5 млрд руб. Издатели смогут списывать без уплаты налога бракованную, утратившую товарный вид, а также не реализованную продукцию, указано в законопроекте.

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei собирается потратить 2 млрд юаней (почти $290 млн) на вознаграждение сотрудникам за работу в условиях санкционного давления со стороны США. В ноябре все 190 тыс. работников получат удвоенную зарплату. Представитель компании сказал, что такая выплата станет знаком признания со стороны руководства. Больше всего получат разработчики, которые сумели за полгода найти способ обойти американские технологические цепочки.

Социальная сеть Instagram запустила аналог китайского сервиса TikTok для обмена короткими видео. Новая функция, позволяющая записывать 15-секундные ролики и накладывать на них музыку и эффекты, встроена в формат Stories. Она доступна в приложениях только бразильским пользователям. Когда новой опцией смогут пользоваться в других странах, пока не сообщается.