Досчитали до трех

В мэрии Челябинска прошел конкурс по отбору кандидатов на пост главы Челябинска. В нем приняли участие 15 человек — общественники, предприниматели, политические активисты, чиновники, безработные, врио мэра Наталья Котова. Двое из них сняли свои кандидатуры во время собеседования. Не обошлось без скандалов: юрист Александр Лебедев прошел в пресс-рум без журналистского удостоверения и аккредитации. После его выдворения из кабинета силами охраны в мэрию приехали два наряда полиции. В итоге до депутатского голосования допустили трех человек — Наталью Котову, главу Металлургического района Сергея Кочеткова и директора дома престарелых Виталия Евгеньева.



Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Челябинска похож на школьный экзамен — претендентам задают несколько вопросов о муниципальном управлении. В завершении каждый участник в свободной форме рассказывает, как он видит работу главы города. От конкурсантов требовалось знание законодательства России и устава Челябинска, а также наличие высшего образования и опыта управленческой работы. Депутаты и представители губернатора выставляют оценки. Регламент выступления — десять минут. Однако, как рассказали в аппарате гордумы, на предварительном заседании конкурсная комиссия решила никого не прерывать и дать «рассказать обо всем наболевшем». В итоге конкурс продлился шесть часов. Руководил процессом политический вице-губернатор Анатолий Векшин.

До собеседования с конкурсной комиссией были допущены 15 заявившихся кандидатов. Их вызывают тоже как на экзамене — по одному в алфавитном порядке. Первый в списке — активист «Гражданского патруля» Александр Агарков. Господин Агарков решил участвовать в конкурсе, потому что его возмущает ангажированность политиков бизнес-структурами. Следующий участник — юрист Максим Бакулин из компании «Право и финансы» считает, «в развитии Челябинска наметились положительные тенденции в производстве, здравоохранении, связи, ЖКХ, их нужно сохранить».

Активист НОД Сергей Ворончихин, известный тем, что раздавал пакетики с сахаром на аппаратном совещании в мэрии и обвинял чиновников в сотрудничестве с Госдепартаментом США, не стал отвечать на ряд вопросов конкурсной комиссии, потому что «не понял их». Он долгое время работал каменщиком на стройке, а теперь решил заняться политикой. В первую очередь господин Ворончихин собирается запретить чиновникам иметь счета в Центробанке России. Он считает, регулятор является иностранным финансовым инструментом из-за соглашений с Международным валютным фондом. Также конкурсант заявил, необходимо провести референдум «о паспорте РФ». Кандидат в мэры считает, «подпись в паспорте означает принятие американского гражданства».

Безработный многодетный отец Сергей Губанов пришел на конкурс в спортивной одежде и честно признался: пытался перед конкурсом прочитать Конституцию РФ и устав Челябинска, но канцелярский язык «оказался неподъемным». Директор дома престарелых в Красноармейском районе Виталий Евгеньев считает первоочередной задачей решение проблем в сфере общественного транспорта. Безработная Ирина Зезюкова называет своим главным преимуществом умение «прислушиваться к мнению народа и общаться с людьми». Координатор общественного движения «Открытая Россия» Денис Ибрагимов отказался отвечать на большую часть вопросов. После критической речи о системе муниципального управления Челябинска господин Ибрагимов заявил о снятии своей кандидатуры с конкурса.

Главная претендентка — врио мэра Наталья Котова — оказалась в самой середине списка конкурсантов. Она дожидалась своей очереди не в фойе, как все остальные участники, а в своем кабинете. На вопросы она ответила без единой запинки. В выступлении госпожа Котова определила основные задачи, которые собирается решать на посту мэра: строительство школ и детских садов в новых микрорайонах города, привлечение дополнительных средств в бюджет Челябинска, реализация нацпроектов, развитие «инфраструктуры повседневности» — качественное строительство и содержание дорог, благоустройство дворов.

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков считает, необходимо обновлять коммунальную инфраструктуру города, строить снегоплавильные станции и новый крематорий, а также выделить больше земли под кладбища. Военный пенсионер Игорь Медведев долго рассказывал о строительстве, ЖКХ, географических особенностях Южного Урала, спортивном потенциале региона и заявил, что ведет YouTube-канал.

После часового перерыва на обед в кабинет, где была организована трансляция для журналистов, пришел юрист Александр Лебедев. Он известен тем, что в этом году баллотировался в губернаторы Челябинской области, но не прошел муниципальный фильтр. Пресс-секретарь гордумы Лариса Окунева попросила господина Лебедева покинуть помещение, потому что у него не было журналистского удостоверения и аккредитации на мероприятие. Мужчина отказался уходить. Сотрудникам администрации пришлось вызвать охрану. Юрист оказал сопротивление, завязалась потасовка. Александра Лебедева удалось вывести под предлогом, что его отведут в гардероб и разрешат забрать оставленное в кармане курки удостоверение корреспондента. Позже он вызвал наряд полиции. Оказалось, что у одного из правоохранителей тоже проблемы с документами — просрочено удостоверение. На место пригласили еще троих оперативников. «Вместо двоих санитаров вызвали шесть полицейских»,— пошутил кто-то в кабинете. Александр Лебедев написал заявление о противодействии работе СМИ, Лариса Окунева заявила о хулиганстве. Двое журналистов дали показания в качестве свидетелей.

Из-за скандала в пресс-руме незамеченным осталось выступление экоактивиста Василия Московца. Он заявил, что собирается уволить все руководство администрации и набрать новую команду. Пенсионер МВД России Георгий Невский, который пять часов ожидал своей очереди в фойе администрации, отказался участвовать в конкурсе, потому что не уверен в «объективности результатов конкурса». Индивидуальный предприниматель Алексей Фомин видит необходимость в борьбе с нелегальными киосками и маршрутками. Лидер реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков отметил, что мэром Челябинска должен стать «счастливый и самодостаточный человек». В своем выступлении он сосредоточился на критике существующей системы управления городом, акцентировал внимание на необходимости возврата прямых выборов. На вопрос, сколько потребуется лет, чтобы сделать из Челябинска «город будущего», Ярослав Щербаков ответил, что «десяти лет хватит».

После сорокаминутного совещания конкурсной комиссии вице-губернатор Анатолий Векшин объявил результаты: до депутатского голосования допустили троих победителей конкурса. 19 ноября гордума будет выбирать между Натальей Котовой, Сергеем Кочетковым и Виталием Евгеньевым.

Карина Кальярова