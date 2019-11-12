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По факту невыплаты зарплаты работникам АО «Нефтемаш-Сапкон» возбуждено уголовное дело

Саратовское АО «Нефтемаш-Сапкон» частично погасило задолженность по заработной плате перед работниками – на сумму 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что долг перед 453 сотрудниками сформировался за период с июня по ноябрь этого года. Прокурорская проверка показала, что предприятие имело доходы, размер которых существенно превышал ежемесячный фонд выплаты заработной платы, однако денежные средства направлялись на иные цели, связанные с обеспечением деятельности организации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2-х месяцев и частичная невыплата свыше 3-х месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Марина Ковалева


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