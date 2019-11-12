Минтранс попросил для РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Министр транспорта Евгений Дитрих во время совещания в поезде Новосибирск—Барнаул попросил у премьер-министра Дмитрия Медведева выделить РЖД 39,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Просили бы, Дмитрий Анатольевич, в соответствии с ранее принятым решениями, мы в 2014 году о них договаривались, предусмотреть возможность финансирования увеличенной программы по закупке тягово-подвижного состава, средствами ФНБ, за счет остатков на счетах банка ВТБ. Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение о четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги»,— сказал господин Дитрих (цитата по РБК).

Ранее 39,8 млрд руб. из ФНБ попросила «Почта России». Гендиректор компании Николай Подгузов и председатель правления ВТБ Андрей Костин уже направили соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву.

О планах РЖД читайте в интервью главы госкомпании Олега Белозерова “Ъ”.