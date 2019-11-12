Медведев в поезде провел совещание о планах РЖД

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на 2020 и 2021–2022 годы, в поезде Новосибирск—Барнаул. В ходе совещания господин Медведев заявил, что объем инвестпрограммы РЖД на три года составит 2,5 трлн руб. Эти деньги, по мнению председателя правительства, позволят снять инфраструктурные ограничения, тормозящие экономику.

Премьер рассказал, что инфраструктура для пассажиров будет обновляться, чтобы отвечать современным требованиям комфорта и безопасности. Помимо этого Дмитрий Медведев призвал привести в порядок вокзалы, заняться развитием скоростных и высокоскоростных магистралей между городами, а также создать новые маршруты, сообщает ТАСС.

В совещании участвовали гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров, зампред правительства Максим Акимов, глава Минтранса Евгений Дитрих, представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель главы ФАС Александр Редько. Обычный поезд проезжает от Новосибирска до Барнаула примерно за четыре-пять часов, но для премьер-министра выделили спецпоезд из девяти вагонов, путь которого должен занять около трех часов, уточняет РБК. Помимо официальных лиц и журналистов пассажиров в поезде не было.

О планах РЖД читайте в интервью главы госкомпании Олега Белозерова “Ъ”.