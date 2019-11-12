В Саратове экс-директор НИИ признан виновным в мошенничестве с недвижимостью

Бывший директор НИИСХ Юго-Востока приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в размере 30 тыс. руб. по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК Р) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, с декабря 2014 года по февраль 2015 года НИИ заключил государственные контракты на приобретение ведомственных квартир, которые были оплачены из средств федерального бюджета в сумме свыше 23 млн руб. Установлено, что руководитель института незаконно распорядился приобретенным жильем, предоставив их в пользование 12 сотрудникам, внесшим дополнительные средства в общей сумме около восьми млн руб., но не признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В этот же период обвиняемый получил от одного из подчиненных 680 тыс. руб. в счет дополнительной оплаты за приобретение ведомственной квартиры, но не передал их застройщику, а распорядился по своему усмотрению.

Свою вину подсудимый не признал.

Марина Ковалева