Саратовская область попала в число субъектов, не справляющихся с подготовкой к отопсезону

Саратовская область попала в число субъектов РФ с плохой организацией отопительного сезона, сообщает Ростехнадзор.

Как сообщается на сайте ведомства, до 1 ноября Ростехнадзор должен выдать паспорта готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям, не позднее 15 ноября — муниципальным образованиям. Пока из 4,5 тысяч муниципальных образований проверили 3,3 тысячи, а отказы получили 1,17 тысяч (35,4%).

Саратовская область вместе с Воронежской, Смоленской, Калининградской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Омской, Амурской, Сахалинской областями, республиками Чувашия, Хакасия, Бурятия, Еврейской автономной области, Забайкальским, Хабаровским и Красноярским краями попала в список субъектов, получающих наибольшее количество отказов о готовности к отопительному сезону.

Муниципалитетам Саратовской области, получившим отказы в готовности, необходимо устранить нарушения и продолжить подготовку для повторного обращения в территориальные органы Ростехнадзора.

Сергей Петунин