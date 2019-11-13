Курскому заповеднику одобрили запреты

Борьба жителей Курского района Курской области за регистрацию жилья в охранной зоне Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина оказывается безуспешной. Владельцы жилья, требовавшие от учреждения согласовать хозяйственную деятельность, вслед за первой инстанцией получили отказы в апелляции: суды решили, что руководство заповедника правомочно не согласовывать строительство. Теперь недовольные жильцы переключают внимание на областную администрацию: они требуют от нее в Верховном суде признать недействительным часть постановления курского облисполкома об охранной зоне, принятого в 1988 году. Юристы не верят в успех и этих разбирательств.

Курский областной суд отказал в удовлетворении трех апелляционных жалоб по искам граждан к заповеднику, в которых истцы оспаривали отказы учреждения в согласовании хозяйственной деятельности в охранной зоне в границах деревни Кукуевки. Речь шла о согласовании строительства и регистрации домов и надворных построек. «Суды первой и апелляционной инстанций указали, что руководство заповедника правомочно не согласовывать хозяйственную деятельность в границах охраной (буферной) зоны для недопущения ему вреда», — следует из сообщения областного суда.

В разбирательствах речь идет о постройках, фактически ставших незаконными. К примеру, житель Кукуевки, некий Огнев, купил участок и начал возводить на нем дом, но получил отказ в согласовании строительства. После этого он продал часть участка вместе с домом Павлу Ульянову. Господин Ульянов тоже получил отказ и попытался оспорить его в судах первой и апелляционной инстанций. Но суд отказал в удовлетворении его требований и встал на сторону прокуратуры: она потребовала от владельца снести постройку за свой счет и рекультивировать участок. Также апелляция отказала в удовлетворении аналогичных требований Роману Горяйнову и Наталье Вялых.

Причиной споров о регистрации домов в охранной зоне стало ужесточение охранного режима на границах заповедника, произошедшее в 1988 году. Тогда курский облисполком своим постановлением расширил буферную зону с 1 до 3 км от границ особо охраняемой природной территории. Также он ввел обязательное согласование с заповедником любой хозяйственной деятельности на территории охранной зоны. К такой деятельности отнесли и строительство домов. При этом лишь в 2018 году заповедник поставил буферную зону на кадастровый учет и перестал согласовывать ввод в эксплуатацию домов. На основании этого Росреестр отказывал в регистрации права собственности на недвижимость. Всего отказы получили около 200 жителей села Кукуевки. Районная администрация попыталась оспорить постановку охранной зоны на учет, но проиграла в суде.

Жители Кукуевки стали массово подавать иски к заповеднику после того, как к проблеме подключился глава региона Роман Старовойт.

В апреле 2019 года он приехал в Кукуевку и заявил о «нескольких вариантах разрешения возникшей проблемы». Вскоре коллегия адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» объявила о готовности бесплатно оказать юридическую помощь жителям Кукуевки, а администрация области — о бесплатном проведении для них экологической экспертизы. В начале лета в райсуд поступил первый после заявления господина Старовойта иск от физлица, а в июле адвокаты начали подавать заявления почти каждые два дня — всего около полусотни исков.

Истцы считали, что отказы заповедника в согласовании хозяйственной деятельности «носят формальный характер», нарушают права жителей и были неправомерно вынесены научно-техническим советом, в который якобы входили неквалифицированные специалисты. Также истцы апеллировали к проведенному в 2009 году местными властями переводу земель сельхозназначения в охранной зоне в земли населенных пунктов и настаивали, что жилые дома не нанесут вреда природе. Заповедник не согласовывал перевод земель из сельхозназначения в земли населенных пунктов в 2009 году, но сам перевод не оспаривал, не видя в этом необходимости.

Судьи пришли к выводу, что заповедник действовал в рамках своих полномочий. В суде согласились с доводами заповедника о том, что в 1988 году участки не входили в границы Кукуевки, а значит, правомерно были включены в охранную зону. Вчера управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриб, Терновцов и партнеры» Александр Терновцов заверил “Ъ-Черноземье”, что апелляция будет лишь промежуточным этапом в рассмотрении исков жителей: «Мы пойдем в Верховный суд».

Пока же жители Кукуевки, потерпев неудачи в судебной борьбе с заповедником, переключаются на администрацию области, которая обещала защитить их интересы. На днях Верховный суд РФ начал рассматривать апелляционную жалобу четырех жителей Кукуевки — господ Огнева и Ульянова, а также неких Мезенцевой и Зуборевой — на решение Курского облсуда от 20 мая. Ответчиком на этот раз выступает администрация области, а заповедник — третьим лицом.

Следующее заседание назначено на 13 ноября. В иске жители добиваются признания частично недействующим Положения об охранной зоне заповедника, утвержденного решением исполкома Курского облсовета от 17 ноября 1988 года. По словам знакомого с разбирательством собеседника “Ъ-Черноземье”, юристы пытаются доказать, что в постановлении не были установлены четкие критерии отказа в согласовании хозяйственной деятельности, а значит, у заповедника отсутствуют основания для отказа. В заповеднике не видят оснований для удовлетворения требований жителей.

Юристы предрекают жителям неудачи в спорах. «Сроки для подачи искового заявления составляют три месяца со дня, когда стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов в связи с принятием оспариваемого решения органом государственной власти. Даже если жители могли не знать о возможном нарушении их интересов в 2009 году, три месяца давно истекли, — отмечает партнер фирмы “Рустам Курмаев и партнеры” Дмитрий Горбунов. — Суды двух инстанций в целом справедливо указали на правоту администрации заповедника».

С ним согласен партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко: «Жителям может не удаться добиться рассмотрения в Верховном суде требований по существу». По его словам, шансы заповедника на успех в разбирательствах велики из-за «жесткого режима» особо охраняемых природных территорий, установленного законодательством.

Олег Мухин