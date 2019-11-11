Завод «Нижегородский теплоход» увеличил выручку почти в 100 раз

По итогам трех кварталов года ОАО «Завод “Нижегородский теплоход”» показал выручку в 877,3 млн руб., что в 98,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (896 тыс. руб.). При этом чистая прибыль предприятия сократилась на 16,9% до 16,6 млн руб.

Как сообщается в отчетности компании, с начала года дебиторская задолженность компании выросла в 2,9 раза до 220,1 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась до 2,5 млрд руб. (+20,2%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Завод Нижегородский теплоход» было зарегистрировано на Бору в 1993 году. Уставный капитал составляет 60,3 тыс. руб., основной вид деятельности – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Управляющим директором, как сообщается на сайте предприятия, является Сергей Гречишников. Около 30% долей компании находятся в собственности ООО «Электропривод-центр» (Москва), около 28% принадлежат АО «Вега» (Москва), еще 25,5% – АО «ЮЦСС» (Астрахань). По итогам 2018 года при выручке в 767,2 млн руб. прибыль компании составила 12,4 млн руб. Сейчас предприятие выполняе заказ на строительство шести больших гидрографических катеров для Минобороны РФ. Четыре судна переданы заказчику, еще два будут построены до 2022 года.

Анастасия Еремина