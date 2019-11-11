Назначен новый заместитель прокурора Краснодарского края

Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки заместителем прокурора Краснодарского края назначен государственный советник юстиции третьего класса Михаил Леговец.

Как сообщили в ведомстве, новому прокурору 42 года. Он окончил юридический факультет Омского государственного университета и с сентября 1998 года начал проходить службу в органах прокуратуры. Был следователем, заместителем районного прокурора и прокурором района в Омской области. Затем работал в органах прокуратуры Свердловской области, был руководителем следственного отдела по Екатеринбургу.

С марта 2009 года по декабрь 2011 года служил в органах прокуратуры Чеченской Республики. С декабря 2011-го переведен в Генпрокуратуру РФ, где возглавлял отдел по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами управления ведомства в СКФО. В сентябре 2017 года вступил в должность замначальника управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО. Возглавлял отдел по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в минувшую пятницу, 8 ноября, на должность Краснодарского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры был назначен советник юстиции Константин Ракитский.

Дмитрий Михеенко