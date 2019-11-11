Объем продаж компании Alibaba за первые 12 часов крупнейшей в мире 24-часовой глобальной онлайн-распродажи по случаю дня холостяка в Китае составил почти $26,5 млрд, побив все предыдущие рекорды. Об этом свидетельствуют предварительные официальные данные компании. В этом году фестиваль проводится уже в 11 раз, он стартовал в полночь 11 ноября, и только за первую минуту распродажи китайская платформа продала товаров на сумму более $1 млрд.

«Почта России» сократит контрольные сроки доставки посылок — теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать с 15 ноября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации. Для большинства жителей страны время посылки в пути составит не более двух дней.

Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации. В числе тех, кто пожаловался на новую кредитную карту, оказался и сооснователь Apple Стив Возняк. Суть претензий заключалась в том, что жены владельцев карты при лучшей кредитной истории получили на Apple Card худшую кредитную линию. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка займется проверкой банка Goldman Sachs из-за поступивших жалоб на кредитные лимиты по Apple Card. В финансовом департаменте Нью-Йорка отреагировали на сообщения и заявили, что все потребители должны обслуживаться одновременно независимо от пола. В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речь не идет.