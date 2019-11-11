«Электронный университет» стоил ректору ДВФУ семи лет свободы

Экс-ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергей Иванец приговорен к семи годам колонии общего режима за растрату 17,7 млн руб. при реализации программы «Электронный университет». Как установил суд, Сергей Иванец перечислил эти деньги за работы, которые не были выполнены. Вместе с ним к реальным срокам приговорены экс-руководители подрядчика ДВФУ ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и Никита Смуров, а трое бывших проректоров вуза — Алексей Цхе, Виктор Атаманюк и Игорь Сиротин — отделались условным наказанием.

Сегодня в Тихоокеанском флотском военном суде завершилось рассмотрение уголовного дела экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца и его пятерых сообщников. Как установлено следствием и судом, в 2011 году между ДВФУ и ООО «Современный университет» был заключен контракт на оказание услуг по созданию информационно-технической системы на общую сумму свыше 647 млн руб. Работы должны были быть произведены в течение нескольких лет в пять этапов, последний планировалось завершить в 2013 году. Третий этап подразумевал создание, внедрение и реализацию подсистем распределенной печати, финансового, управленческого учета и планирования, кампусной карты. В действительности эти подсистемы не заработали.

Зная об этом, 15 сентября 2015 года ректор Иванец тем не менее перечислил на расчетный счет ООО «Современный университет» 17 721 319 руб. При этом проректоры ДВФУ Алексей Цхе (по науке и инновациям) и Виктор Атаманюк (по экономике и финансам), а также гендиректор ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и его заместитель Никита Смуров подписали фиктивные документы, «на основании которых были оплачены фактически не выполненные работы».

По еще одному эпизоду обвинения Сергей Иванец фиктивно трудоустроил проректора университета по связям с федеральными органами власти Игоря Сиротина на должность директора представительства в Москве, за что тому было незаконно перечислено свыше 1,2 млн руб.

Судья Дмитрий Романенко признал экс-ректора Иванца виновным в двух эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима (гособвинение запрашивало восемь лет) и 500 тыс. руб. штрафа. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года и воинского звания «полковник».

Также реальные сроки получили Сергей Карлявин и Никита Смуров — четыре с половиной и три с половиной года колонии общего режима. Остальные обвиняемые отделались условными сроками: Виктор Атаманюк и Алексей Цхе — по четыре года, а Игорь Сиротин — два года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ДВФУ к пятерым обвиняемым: Сергей Иванец, Алексей Цхе, Виктор Атаманюк, Сергей Карлявин и Никита Смуров в солидарном порядке в счет возмещения причиненного университету материального ущерба должны выплатить 17 602 319 руб. 31 коп.

В ходе закрытого для прессы процесса (в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну) Сергей Иванец, Сергей Карлявин и Никита Смуров полностью отрицали свою вину. Игорь Сиротин признал себя виновным, а его сообщники Виктор Атаманюк и Алексей Цхе активно способствовали раскрытию и расследованию преступления.

Сразу после оглашения приговора Сергей Иванец и Сергей Карлявин были заключены под стражу (Никита Смуров на итоговое заседание суда не прибыл: он находится на лечении в больнице).

Адвокат экс-ректора Алексей Залесов назвал приговор незаконным и необоснованным.

«Иванец не совершал вменяемых ему деяний. Он не подписывал (документы.— “Ъ”) о переводе денег. Работы были приняты проректором Цхе. Приговор будет обжалован»,— заявил господин Залесов журналистам.

Сергей Иванец был назначен ректором Дальневосточного федерального университета в июле 2012 года. До этого он занимал пост замминистра образования и науки РФ.

Алексей Чернышев, Владивосток