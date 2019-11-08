Прокуратура начала проверку по факту массового отравления сотрудников компании «Лента» в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку по факту массового отравления сотрудников центрального офиса компании «Лента» в корпоративной столовой на улице Савушкина. Об этом со ссылкой на представителя надзорного ведомства сообщает ТАСС.

Напомним, что по последним данным с жалобами на симптомы инфекционного заболевания в медучреждения города обратились более 100 человек, из которых не менее 30 были госпитализированы.

В компании «Лента» утверждают, что инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины. Корпоративная столовая в настоящий момент закрыта по распоряжению Роспотребнадзора, оттуда изъято более 200 кг пищевой продукции.