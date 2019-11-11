В Сочи отремонтируют мост на федеральной трассе А-147

Фото: Росавтодор

ремонтные работы по капитальному ремонту моста через Свирский ручей на трассе А-147 «Джубга – Сочи – граница с Абхазией». Положительное заключение на определение сметной стоимости работ выдано Ростовским филиалом Главгосэкспертизы.

Автодорожный мост протяженностью 15 м расположен на участке трассы в поселке Лазаревское. Он был построен в 1960 году и пересекает Свирский ручей. Капитальный ремонт направлен на устранение дефектов и разрушений конструкций перехода. Работы проведут в два этапа (на левой и правой половинах моста) без перерыва в движении транспорта. Рабочие отремонтируют опоры мостового сооружения, укрепят подмостовое русло, смонтируют плиты пролетных строений, обустроят мостовое полотно и сопряжение моста с насыпью подходов.

Кроме того, на мосту обустроен пешеходный тротуар шириной 2 м и перильное ограждение на опасных участках. Будут созданы условия для прохода по мосту людей с ограниченными физическими возможностями.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 5 ноября на капитальный ремонт закрылся участок Обхода Сочи от развязки с улицей Пластуновской до пересечения с Дублером Курортного проспекта и улицей Егорова в микрорайоне Мамайка. Речь идет о тоннеле № 6, который является самым протяженным тоннелем в курортной столице, вторым по протяженности в ЮФО и шестым – в России. Его длина 2619 м.

Дмитрий Михеенко