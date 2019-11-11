11 ноября, понедельник
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Сургуте частный инвестор вложит 200 млн рублей в строительство автовокзала

Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1 намерено вложить порядка 205 млн руб. в строительство нового автовокзала в Сургуте. Об этом рассказала депутат Гордумы Ольга Леснова, слова которой приводит «Ura.ru».

Новый объект расположится в районе развязки на Грибоедова и по предварительным оценкам будет обслуживать около 2 млн человек. Представитель инвестора пообещал, что будущий автовокзал не превратится в очередной торговый центр, так как торговые площади попросту не предусмотрены проектом. Здание будет двухэтажным с зонами ожидания и отдыха. Подготовка документов по проекту стартует уже в декабре этого года, а непосредственно на площадку рабочие выйдут летом 2020 года.

Планы по строительству нового автовокзала в Сургуте обсуждались еще несколько лет назад. Несколько крупных инвесторов даже выражали заинтересованность в реализации этого проекта, однако до дела тогда так и не дошло.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Интервью

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя