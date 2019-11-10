Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге подешевела на 3% хотя в среднем по стране она растет

За последний месяц в Екатеринбурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 3% — до 23,2 тыс. руб. Аналогичное снижение наблюдается еще в трех городах: в Казани — до 17,1 тыс. руб., в Новосибирске — до 19 тыс. руб. Это следует из данных аналитиков ЦИАН. Лидером по росту цен в ноябре стал Нижний Новгород, где однокомнатные квартиры подорожали сразу на 6% и сдаются в среднем за 18 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге динамика составила 5%, показатель увеличился до 30,5 тыс. руб. в месяц.

В среднем средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла на 0,3%, до 16,1 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют расчеты аналитиков «Авито Недвижимости». Аналогичное подорожание для двухкомнатного жилья составило 2,9%, до 26,3 тыс. руб. в месяц, трехкомнатного — 3,5%, до 51,3 тыс. руб.

Подробнее о рынке арендного жилья в России, читайте в материале «Аренда прибавила процент»