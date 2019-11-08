Сбербанк и SberCloud представили самый мощный в России суперкомпьютер. Он получил имя Christofari в честь первого клиента сберегательных касс России Николая Кристофари. Возможности суперкомпьютера могут использовать научно-исследовательские, коммерческие и государственные организации, работающие в различных отраслях экономики — например, нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной индустрии, ретейле, медицине и других. Ресурсы будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud с 12 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Олтэр» — застройщика проблемного жилого комплекса Sky House в центре столицы, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. В компанию назначен конкурсный управляющий. Элитный ЖК Sky House на Мытной улице строится уже более десяти лет — с 2008 года. Ввести жилье в эксплуатацию планировали еще в 2011 году. В конце 2018-го в отношении девелопера было возбуждено уголовное дело.

Росавиация выдала допуски авиакомпании Red Wings на полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в девять городов Китая, следует из материалов ведомства. Red Wings получила допуски на полеты из Санкт-Петербурга в три китайских города. Авиакомпании также разрешено летать из Казани и Екатеринбурга в Стамбул по два раза в неделю и столько же рейсов выполнять из «Жуковского» в Рим.

«Почта России» попросила правительство предоставить ей средства Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, премьер Дмитрий Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение. О какой сумме идет речь — неизвестно.