За покушение на мошенничество задержан тамбовский бизнесмен Руслан Шамоян

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении члена местной бизнес-династии Шамоянов Руслана Шамояна, сообщили в ведомстве. Господин Шамоян подозревается в попытке мошеннического хищения с помощью сфальсифицированных документов земельного участка (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый путем представления заведомо подложных документов в суд пытался сохранить право владения землей в пригородном Тамбовском районе.

По данным “Ъ-Черноземье”, речь в уголовном деле идет об участке площадью 170 га, принадлежащем ООО «Бокино». Его основным владельцем, по данным Kartoteka.ru, является Хайлаз Шамоян. Само предприятие было признано банкротом в марте этого года по иску Эдуарда Шамояна.

Как рассказал “Ъ-Черноземье” адвокат Сергей Рыбкин, Руслана Шамояна задержали вчера вечером. По словам защитника, господин Шамоян не имеет никакого отношения к деятельности компании. «О каких документах говорят сотрудники СКР, пока пояснить не можем. Следствие не ответило на вопрос, откуда взяли документы и каким образом они относятся к Руслану Шамояну. Со слов следователя, речь идет о бокинских прудах»,– пояснил господин Рыбкин.

Адвокат также считает, что работа правоохранительных органов «направлена на запугивание» Руслана Шамояна и связана с предыдущей деятельностью его отца Джамала. Напомним, Шамоян-старший считается главой тамбовской бизнес-династии и сейчас находится в розыске.

Александр Прытков, Андрей Прах