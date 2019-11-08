«Авелар солар технолоджи» построит еще две СЭС в Бурзянском районе Башкирии

Дочернее подразделение группы «Хевел» — ООО «Авелар солар технолоджи» — построит в Бурзянском районе Башкирии еще две солнечные электростанции (Верхне-Бурзянскую и Нижне-Бурзянскую) мощностью 5 МВт каждая. Заказчиком строительства выступило другое подразделение «Хевела» — ООО «Акъярская солнечная электростанция». С «Авелар солар технолоджи» планируется подписать контракт на строительство СЭС стоимостью 1,03 млрд руб., следует из информации на портале госзакупок.

Работы должны быть завершены в течение трех месяцев после подписания договора. Средний срок службы СЭС — не менее 25 лет.

«Авелар солар технолоджи», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит бывшему зампредседателя правления группы «Ренова» Михаилу Сиволдаеву.

«Хевел» с 2015 года построила в Башкирии три солнечные электростанции (Бугульчанскую мощностью 15 МВт, Исянгуловскую мощностью 9 МВт и Бурибаевскую на 20 МВт). В 2017 году Бугульчанская станция в составе трех других была продана финской группе Fortum. Ранее в планах «Хевел» было строительство в Башкирии восьми СЭС общей мощностью 39 МВт и стоимостью около 4 млрд руб. В феврале текущего года руководство «Хевел» объявляло о планах строительства в регионе четырех сетевых СЭС установленной мощностью 100 МВт (по 25 МВт каждая) в Хайбуллинском и Куюргазинском районах.

Майя Иванова