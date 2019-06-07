Китайская «Солар» и российская «Хевел» планируют новые СЭС в Башкирии

Китайская «Солар кремниевые технологии» планирует построить в Стерлибашевском районе Башкирии солнечную электростанцию мощностью 25 МВТ. Вложения в проект оцениваются в 3,7 млрд руб. Соглашение между правительством республики и материнской компанией «Солар системс» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. В 2017 году сообщалось о планах «Солар системс» построить в республике солнечную электростанцию мощностью 15 Мвт, вложения оценивались в 2 млрд руб. Продажу электроэнергии на оптовом рынке компания планирует начать в мае 2020 года.

Российская «Хевел», построившая в Башкирии три солнечные станции (Бурибаевскую на 20 МВт, Исангуловскую на 9 МВт и Бугульчанскую на 15 МВт — сейчас принадлежит ПАО «Фортум»), также планирует продолжить проект. На ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве двух станций «Хевел» в Бурзянском районе — Верхней Бурзянской и Нижней Бурзянской каждая по 5 МВт. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд руб. Ввод станций запланирован на конец года. Ранее «Хевел» вложила в башкирские проекты около 5 млрд руб.

Ирина Самойлова