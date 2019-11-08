Жители небольших городов стали чаще пользоваться услугами сервисов онлайн-кредитования

Среди пользователей сервисов альтернативного кредитования выросла доля клиентов из небольших городов и сел, следует из данных международной финтех-группы TWINO.

Доля Москвы и Петербурга в портфеле выданных займов за 9 месяцев 2019 г. таких сервисов упала с 29% до 26%.

Доля остальных городов-миллионников осталась почти на том же уровне: в 2019 г. они занимали 25% от общего портфеля, в 2018 г. – 26%.

На рост доли заемщиков из небольших городов влияет сразу несколько факторов, указывает генеральный директор группы TWINO Ашот Торосян:

- Уровень финансовой и компьютерной грамотности населения растет с каждым годом, услугами интернет-сервисов пользуются люди старшего поколения и наиболее консервативные клиенты.

- В мегаполисах рынок уже поделен, конкуренция достигла пиковых показателей, поэтому игроки выходят на новые территории.

- Продолжает расти уровень проникновения интернета, пользователями сервиса становятся те, у кого раньше не было возможности выйти в сеть.

По словам Торосян, сервисы онлайн-займов иногда становятся единственной возможностью решить насущные проблемы в отдаленных территориях, где нет традиционной банковской инфраструктуры. При сокращении банкоматов и отделений интернет-сервисы будут продолжать увеличивать свою долю в регионах, доля двух столиц и мегаполисов в общей структуре выданных займов будет снижаться по мере продвижения компаний вглубь страны, считает Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru

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