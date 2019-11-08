Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась почти в два раза

Чистая прибыль «Русала» по МСФО с января по сентябрь 2019 года сократилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $819 млн, говорится в сообщении компании.

Скорректированный чистый убыток составил $132 млн против прибыли $873 млн в 2018 году. Нормализованная чистая прибыль снизилась на 43,2%, до $906 млн, а скорректированный показатель EBITDA упал в 2,35 раза, до $765 млн. Выручка компании снизилась на 8,8%, до $7,222 млрд.

По словам генерального директора «Русала» Евгения Никитина, причинами существенного сокращения выручки и EBITDA стали сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий в сочетании со значительным снижением реализованных компанией премий.

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. Весной компании запустили процесс перерегистрации в России. Процедура была согласована акционерами «Русала». После перерегистрации в Калининграде компания сохранит название UC Rusal.

О снижении финансовых показателей компании в 2019 году — в материале “Ъ” «"Русал" поплатился за цены и санкции».